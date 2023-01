Signorini furioso con Daniele Dal Moro: “GF Vip programma di merd*? Ci metto il cuore!”/ “Sono offeso”

Signorini offeso con Daniele Dal Moro: “Il GF Vip programma di merd*? Io ci metto la faccia”

Duro rimprovero quello che Daniele Dal Moro ha ricevuto in diretta nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini non ha potuto ignorare alcune dichiarazioni da lui fatte sul programma e anche in modo ripetuto. Quali? Durante una lite con Oriana Marzoli in giardino, Daniele ha più volte appellato il GF “Programma di merd*”. Un epiteto che ha suscitato la reazione più che infastidita del conduttore.

“A me ha offeso, – ha esordito Signorini contro Daniele – perché io ci metto la faccia e anche molta passiona a fare questo programma di ‘merda’, e credimi che non è stato bello. Proprio perché tu sei una bella persona, sentirlo dire da te mi è dispiaciuto ancora di più!”

Signorini furioso con Daniele Dal Moro, lui si scusa

Daniele Dal Moro ha chiesto però scusa, spiegando il motivo del suo comportamento: “Mi sono scappate delle parole brutte in un momento di nervosismo, spero che il fatto che sto facendo questo programma per una seconda volta sia un alibi per dire che queste cose non le penso. Comunque chiedo scusa.”

“Noi come voi ce la mettiamo tutta, – ha ribadito Signorini ammorbidendo i toni – poi a volte cadiamo, inciampiamo, ma la nostra buona fede è sotto gli occhi di tutti e non voglio che venga messo in discussione”. Anche Sonia Bruganelli ha detto la sua sul comportamento di Daniele, ritenendo che le sue sono state: “parole uscite per rabbia perché è uno dei pochi che questo giochetto lo sta vivendo con le emozioni vere. Mi sembra che lui abbia paura di essere uno dei pochi che ci mette il sentimento e questa cosa non se la perdonerebbe”.

