Signorini, gaffe con Maria Teresa Ruta “Nel sarcofago con Amedeo”/ Lei “Era Roberto”

Poteva mancare una gaffe di Alfonso Signorini nella nuova puntata del Grande Fratello Vip? Assolutamente no. Il conduttore ci regala un momento molto simpatico durante il confronto in giardino tra Amedeo Goria e la sua ex Maria Teresa Ruta, arrivata per replicare ad alcune sue dichiarazioni nella Casa. La Ruta mette in chiaro alcuni aspetti del loro rapporto, cita i numerosi tradimenti subiti quando stavano insieme ma senza perdere ironia e sorriso, con grande leggerezza. È a questo punto che Signorini fa la sua domanda: “Adesso però ce lo puoi dire: cosa avete fatto tu e Amedeo nel famoso sarcofago?” Il riferimento è a un episodio che la Ruta ha raccontato proprio nella Casa del Grande Fratello Vip quando era concorrente e si rifà ad un’avventura piccante avvenuta in Egitto. C’è però un grosso errore di base che fa notare subito la Ruta: “Ma non era Amedeo, era Roberto!”, ovvero il suo attuale compagno Roberto Zappulla. Momenti di gelo allora in diretta, poi tutto si scioglie in una risata e con le scuse di Signorini.

