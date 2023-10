Signorini, gaffe in diretta al Grande Fratello 2023/ “Grecia Colmenares in copertina” ma in realtà è…

La gaffe di Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023

Nonostante le puntate del Grande Fratello 2023 durino meno rispetto a quelle della scorsa edizione che terminano intorno all’1.45, l’attenzione di Alfonso Signorini, già dopo la mezzanotte, comincia a vacillare. Il conduttore, dopo aver fatto fatica a ricordare il nome del primo eliminato che stava chiamando Carlo invece che Claudio, al termine della puntata, nel consueto spazio social gestito da Rebecca Staffelli e dedicato ai commenti più divertenti del web, si è reso protagonista di una gaffe che, in poco tempo, è diventata virale sui social.

Tutto è accaduto quanto Rebecca Staffelli ha mostrato la copertina di Grand Hotel, famoso magazine che si occupa anche di cronaca rosa. Il protagonista della copertina in questione era Massimiliano Varrese, ma a catturare l’attenzione di Signorini è stata una giovane donna bionda in cui Signorini ha individuato Grecia Colmenares.

Chi era in realtà la protagonista della gaffe di Signorini

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha ipotizzato che il motivo dei numerosi scontri tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi potesse essere la copertina del settimanale Tv sorrisi e canzoni dedicata al reality e sulla quale c’era Beatrice e non Massimiliano come ha fatto notare la Luzzi a Vittorio. Nel corso della diretta, Varrese ha smentito tutto sottolineando di aver già avuto numerose copertine nel corso della sua carriera. E, così, al termine della serata, Rebecca Staffelli ha mostrato al pubblico la copertina di Grand Hotel dedicata proprio a Massimiliano Varrese.

In basso, c’era anche una parte dedicata a Michelle Hunziker con il titolo “Michelle smentisce nuovi amori, Eros non ha più motivi per essere geloso“. “Ma c’era anche la Grecia Colmenares in copertina!“, ha commentato Signorini. “Ma no è la Hunziker” gli hanno risposto Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici.

