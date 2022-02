Signorini, gaffe su Nicki Minaj “Credevo fosse un detersivo”/ “Non so chi sia!”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si apre con le tre finaliste in piedi al centro del salone e un Alfonso Signorini pronto a fare un annuncio in Casa. Si rivolge allora a Lulù Selassiè a cui ricorda il tweet fatto da Cardi B con la sua performance al GF Vip. Signorini però è pronto a darle la stoccata perché questa volta anche lui è finito nel mirino di una star internazionale: Nicki Minaj. Mostra dunque nella Casa il like che la cantante ka lasciato su Twitter alla foto di Signorini nello studio del Grande Fratello Vip, dicendosene entusiasta. Pochi istanti dopo però ha ammesso che, prima di questo like, non sapeva chi fosse Nicki Minaj. “Ma come? Lei è proprio la regina!” ha dichiarato Soleil Sorge. “Ah si? Io credevo fosse il nome di un detersivo!” ha replicato Signorini, gelando tutto lo studio del Grande Fratello.

