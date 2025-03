La diretta del Grande Fratello del 13 marzo 2025 è stata movimentata da molti scontri, e non solo tra i concorrenti. Il confronto tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando in studio ha dato modo anche a Cesara Buonamici di dire la sua sulla collega opinionista, con parole molto critiche. Ma non è tutto, perché sul finale del blocco, sono scattate scintille anche tra Luzzi e il conduttore Alfonso Signorini.

Tutto è stato scatenato dagli applausi del pubblico in studio al Grande Fratello, molto più a favore di Stefania Orlando, e poi di Cesara, che di Beatrice Luzzi. Al che, alla fine del confronto, tornando alla sua postazione, l’opinionista ha lasciato intendere che il pubblico potesse essere non del tutto spontaneo negli applausi, e magari ‘comandato’ da qualcun altro.

Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, stoccate in diretta al Grande Fratello

“Il pubblico è libero di esprimere la propria opinione”, ha allora detto Signorini in risposta alla Luzzi, che ha però lanciato la stoccata: “Ah, è libero?” Una replica che ha spiazzato il conduttore, che ha dunque risposto a tono, lanciando sul finale una pesante stoccata all’opinionista: “Pensi non sia cosi? È un’opinione anche questa… l’anno scorso però ti piaceva cosi tanto il pubblico…” Il chiaro riferimento di Signorini è, ovviamente, agli scroscianti applausi a favore di Beatrice quando era concorrente nella Casa del Grande Fratello.

