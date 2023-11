Signorini gela Garibaldi al Grande Fratello 2023/ “Non montarti la testa”: verità su applausi per lui e aereo

Giuseppe Garibaldi smontato da Signorini al Grande Fratello 2023: “Gli applausi in studio? Era la tua famiglia!”

Cala il gelo nella Casa del Grande Fratello 2023 per Giuseppe Garibaldi quando Alfonso Signorini, in diretta, butta giù alcune delle sue certezze. Finora il concorrente ha sempre gioito in modo molto forte e plateale di fronte alle dimostrazioni di affetto e stima del pubblico in studio e a casa. In particolare, durante la scorsa puntata, quando Signorini ha proclamato il nome di Giuseppe tra quelli salvi dal televoto per l’eliminazione, è partito un vero e proprio boato di applausi.

Un gesto che ha esaltato particolarmente Giuseppe, che si è detto felicissimo per il calore del pubblico. Peccato che Signorini abbia poi smontato in diretta le sue convinzioni.

Giuseppe Garibaldi, doppio colpo basso da Signorini in diretta: la verità sul messaggio aereo

Il conduttore ha infatti svelato a Garibaldi che il boato di applausi e urla proveniva dai suoi familiari: “Non montarti la testa, qui c’erano quattro file di tuoi parenti, per questo hai sentito il boato!” Dopo l’iniziale gelo, Garibaldi ci ha messo una pezza dicendosi comunque felicissimo, se non di più. Signorini aveva però in serbo per lui una seconda stoccata, che riguarda questa volta l’aereo che lui e Beatrice Luzzi hanno ricevuto in settimana. La parola passa a Rebecca Staffelli, che gli rivela: “Giuseppe, la G che c’era nel messaggio aereo non era quella di Garibaldi, ma di Grecia!” A segnalarlo sarebbe stato proprio chi ha inviato quel messaggio.

