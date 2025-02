È da mesi che parte del pubblico del Grande Fratello chiede a gran voce provvedimenti disciplinari nei confronti di Lorenzo Spolverato. Il gieffino si è infatti spesso reso protagonista di atteggiamenti aggressivi, che hanno fatto discutere non poco. Eppure, il massimo che è accaduto, è una ramanzina del conduttore e qualche avvertimento per il futuro che, puntualmente, non è stato seguito da Lorenzo. Infatti, proprio nelle ultime ore, il modello si è reso protagonista di un altro episodio in cui ha palesato furia e aggressività, finito nel mirino del web.

La richiesta di molti è stata, ancora una volta, la squalifica, ma anche stavolta Signorini ha provveduto a richiamare Lorenzo Spolverato, ammonendolo in diretta al Grande Fratello. Tuttavia, il conduttore ha voluto in qualche modo risponde al malumore del web, dichiarando che, se fosse stato per lui, Lorenzo sarebbe già fuori dalla Casa.

Signorini avverte Lorenzo Spolverato: “Per me saresti già stato squalificato”, il pubblico approva!

“Quello che ti voglio dire è che il fatto che tu sia il finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile.”, ha esordito Signorini in diretta. “Il pubblico ti ha portato in finale, ma se il Grande Fratello vuole ti può squalificare. Capito Lorenzo?” Parole alle quali è seguito un boato del pubblico, che con grandi applausi si è mostrato concorde con le parole di Signorini. Cosa che il conduttore ha fatto notare anche al gieffino, ‘scaricando’ poi la colpa agli autori: “Vedi la reazione del pubblico? Io sono contento di questo. Se fosse per me, ti avrei tranquillamente squalificato. Però il Grande Fratello è più buono di me. Questa volta ti è andata bene. Essere in finale comporta una responsabilità”.