Il non esser stata eletta finalista, dopo sei mesi da protagonista al Grande Fratello, ha portato Shaila Gatta a riflettere sul suo percorso. La ballerina è allora arrivata alla conclusione di aver sbagliato qualcosa e, probabilmente, di aver pagato la relazione con Lorenzo Spolverato, che l’ha spesso portata a mettersi in secondo piano rispetto al bene della coppia.

“Non sono in competizione con Lorenzo persona, ma parlo del mio difetto nella vita, che è mettere sempre avanti l’amore rispetto a me stessa. Allora mi dico ‘che stupida che sono stata’”, ha dichiarato Shaila in diretta al Grande Fratello, di fronte alle domande di Alfonso Signorini. È stato proprio il conduttore a farle poi notare quanto sia cambiata rispetto all’inizio del suo percorso: “Ho rivisto il filmato di quando sei entrata, eri un’altra! Avevi una luce negli occhi, tanta voglia di divertirti, invece ora un’ombra è calata sul tuo volto”.

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi dalla parte di Shaila Gatta: “Stai andando forte”

Shaila ha confermato questa impressione di Alfonso, dichiarando: “Sto pagando il prezzo delle mie scelte, il fatto di voler capire gli altri a tutti i costi.” “Ti sei sacrificata per la dinamica di coppia“, ha fatto notare allora il conduttore. In studio, sia Cesara Buonamici che Beatrice Luzzi hanno speso belle parole per lei: “Non hai sbagliato tu, è che nel vostro rapporto si è concentrata tutta l’attenzione su Lorenzo. Però è arrivato il momento in cui il cuore lascia spazio al cervello, e hai lasciato spazio a quello che sei e che sarai.”, ha detto la giornalista. “Ti ho apprezzato tantissimo perché hai mostrato di essere un’amica leale, non hai accusato Chiara, hai dimostrato umiltà quando ha vinto Zeudi… credimi, stai andando forte.”, ha aggiunto Beatrice.