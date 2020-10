Signorini “Il GF Vip si allunga, lunedì 3 nuovi concorrenti”/ “Avrei voluto Morgan..”

Il Grande Fratello Vip 2020 si allunga e andrà in onda fino a febbraio. A confermare i rumors delle ultime settimane è Alfonso Signorini durante il programma “Casa Chi”, in onda tutte le settimane dal martedì al venerdì sulla pagina Instagram @chimagazineit. Il conduttore del reality show, in vista della puntata in onda lunedì 26 ottobre, ha anticipato che, nella casa di Cinecittà, entreranno tre nuovi concorrenti che hanno a che fare con il passato degli attuali inquilini. Una decisione presa per creare nuove dinamiche all’interno della “casa” e far venire fuori la vera personalità dei concorrenti. «Lunedì prossimo entreranno nella Casa tre nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere. Sono, infatti, tre personaggi che in passato hanno avuto a che fare con alcuni dei vip già presenti nella Casa», ha detto Signorini. A dicembre, poi, entreranno altri sette concorrenti.

ALFONSO SIGNORINI: “AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 AVREI VOLUTO MORGAN”

Il cast del Grande Fratello Vip 2020 è uno dei più belli, secondo il parere degli utenti dei social che seguono il reality, in onda 24 ore su 24. Pur essendo soddisfatto dei concorrenti già presenti nella casa di Cinecittà e di quelli che entreranno nel corso delle prossime settimane, Alfonso Signorini, in diretta durante il programma “Casa Chi”, ha svelato ce avrebbe voluto avere Morgan. «Avrei voluto avere Morgan al “Gfvip”. Ci siamo incontrati, è stato un incontro molto interessante perché secondo me lui è un artista geniale, mi sarebbe piaciuto averlo nella Casa e penso che avrebbe fatto piacere anche a lui» ha svelato il direttore del settimanale Chi. A frenare Signorini sull’idea di convincere Morgan a partecipare al reality sono stati i tempi televisivi. “Avrei dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena, sacrificandola ai tempi televisivi che, ahimè, sono importanti e non me la sono sentita perché sarebbe stato un peccato”, ha concluso.



