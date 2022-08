Signorini: “Ilary Blasi? L’ho incontrata, ecco come sta”/ Dopo la separazione da Totti rivela che…

Alfonso Signorini ha incontrato Ilary Blasi dopo la rottura con Totti

Per questa seconda parte delle sue vacanze estive, Ilary Blasi ha deciso di lasciare Sabaudia, sabbia e acque cristalline a favore della montagna. Le ultime foto che la vedono protagonista la trovano infatti circondata da monti e laghi, come quello celebre di Braies. Tra i monti, e precisamente a Cortina D’Ampezzo, ha deciso di trascorrere gli ultimi suoi giorni di vacanza anche Alfonso Signorini.

Signorini e Ilary, dunque, sono vicini e a quanto pare hanno anche avuto modo di sentirsi. Raggiunto telefonicamente dal Messaggero, il conduttore del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver non solo avuto modo di parlare con la Blasi, ma di averla anche incontrata. “Sì, l’ho incontrata. – ha spiegato – Ha pubblicato molte foto dal lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo.”

Alfonso Signorini: “Ecco come sta Ilary Blasi”

Alfonso Signorini racconta di aver trovato Ilary Blasi “bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo.” A suo dire la conduttrice avrebbe scelto la montagna per le sue vacanze perché “Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile.” Il conduttore ha dunque concluso con una riflessione: “La montagna riempie di energie, è una ricarica per corpo e spirito. La pandemia ha fatto aumentare il numero di persone che hanno scelto la montagna, invece del mare. Di certo, coccola. La montagna ti abbraccia, ti fa sentire un po’ più protetto. E questo, anche psicologicamente, è impattante. Favorisce il pensiero e, se non la meditazione, sicuramente la contemplazione.” Saranno queste le motivazioni della scelta della Blasi?

