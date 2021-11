Signorini ‘incastra’ Alex Belli “Sembra che reciti al GF Vip”/ Lui nega “Sono così”

Alfonso Signorini, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, apre un capitolo che è stato molto discusso non solo nella Casa ma anche sul web: la veridicità del comportamento di Alex Belli. “C’è questa impressione che tu dentro la Casa stia recitando un copione, sembri un attore che è un misto tra Centovetrine e The Lady di Lory Del Santo, con queste reazioni sempre molto plateali, molto impostate. Perchè secondo te nella Casa c’è questa impressione che è molto condivisa anche fuori? Perché dai l’impressione di recitare una parte, di una non verità di fondo?” chiede Signorini. Alex è un po’ sorpreso da questa domanda ma nega tutte queste impressioni sul suo conto: “Sinceramente non lo so. Al di là della mia voce che è questa, io sono entrato qui così, io vivo quello che sono, vivo senza barriere, senza maschere, poi se viene fuori questo non lo so. Io nella Casa sto vivendo in pieno tutta la mia esperienza. Io qui ho vissuto di tutto, alti e bassi.” I dubbi però, dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, rimangono per molti.

