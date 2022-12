Signorini incastra Ginevra Lamborghini: “A Natale stai col fidanzato?”/ Lei imbarazzata, Antonino spiazzato…

Signorini incastra Ginevra Lamborghini: “A Natale stai col fidanzato?”

È il momento al Grande Fratello Vip di affrontare l’argomento riguardante il rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. È ormai palese che all’ex di Belen Rodriguez piaccia Ginevra e che voglia avere con lei più di un’amicizia. Ginevra però tentenna, parla di amicizia eppure usa parole importanti per descrivere il suo rapporto con Antonino. Questo fa storcere il naso visto che, come da lei dichiarato in alcune interviste, c’è fuori una persona che la aspetta. Ginevra sarebbe infatti fidanzata eppure questa rivelazione non è stata fatta ad Antonino, che viene in qualche modo illuso.

Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è?/ Attilio Romita svela tutto: "Mi ha detto che…"

È però Signorini a tentare di incastrarla. Il conduttore le chiede se sia dispiaciuta all’idea di lasciare la Casa lunedì prossimo: “Sarò dispiaciuta di lasciare la Casa. Un po’ sono contenta che sia stato bene ma intenso”, replica lei. Signorini allora incalza e le chiede se a Natale starà col suo fidanzato. Lei è imbarazzata e cerca ancora di sviare il discorso: “Si fa un saluto a tutti, è Natale, se non si fa a Natale…” Parole vaghe che appaiono però chiare a molti, il tutto di fronte allo sguardo sorpreso di Antonino Spinalbese.

LEGGI ANCHE:

Ginevra Lamborghini e il duro affondo a Antonella Fiordelisi/ "Sei la nemica..."Ginevra Lamborghini vs Antonella Fiordelisi, "Sei falsa"/ Il duro attacco…

© RIPRODUZIONE RISERVATA