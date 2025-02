Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di mettere Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli di fronte al gossip che sta spopolando da giorni tra i fan del Grande Fratello. Si parla, infatti, di un possibile interesse reciproco, più che amichevole, tra i due gieffini, cosa per alcuni confermata dal video di una mano poggiata da Lorenzo su quella di Chiara sotto al tavolo. Un filmato che viene mostrato anche ai diretti interessati, spiazzati (soprattutto Lorenzo) dalle immagini.

Lorenzo ha confermato di aver effettivamente dato la mano a Chiara, spiegandone però il motivo: “È un gesto amichevole, era per dire ‘fermati’ ma la mano rimane lì.” La gieffina ha allora aggiunto ulteriori dettagli: “Io ero molto nervosa, mi stavo iniziando ad accendere per una battuta fatta da Stefania, Alfonso era già uscito, quindi… lui mi ha calmata!”

Lorenzo Spolverato: “I like a Chiara su Instagram? Ero single”

Non contento, Signorini ha allora tirato in ballo i like lasciati da Lorenzo Spolverato a Chiara su Instagram nel lontano 2020. “Non mi ricordo nemmeno se ti seguo… è una cosa vecchia, non mi ricordo. Certo, io ero single, esteticamente magari mi piaceva nel 2020, ero uno abbastanza spericolato.” ha cercato di motivare il modello. Alfonso D’Apice, lì al loro fianco in veste di fidanzato di Chiara, ha chiuso dicendosi certo che i due siano soltanto amici: “Io li ho vissuti in casa, so bene il rapporto che c’è tra loro, so che c’è stima.” Versione confermata anche da Shaila Gatta.