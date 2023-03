Signorini lascia CHI? “Falso, continuerà a essere il mio giornale”/ Smentita al GF Vip ma qualcosa non quadra

Signorini smentisce l’addio al settimanale CHI in diretta al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha approfittato della diretta del Grande Fratello Vip per fare chiarezza in merito ad una notizia circolata in questi giorni che lo ha visto protagonista: l’addio alla direzione del settimanale CHI. In settimana Dagospia ha pubblicato la notizia che recita: “Alfonso Signorini ha lasciato, dopo 17 anni, la direzione di “Chi” ma, a parte il suo stipendio, che lieviterà considerevolmente, per lui non cambierà granché.

Il giornalista continuerà a vergare i suoi editoriali per il settimanale, che passerà ufficialmente sotto la direzione di Massimo Borgnis (che già da anni ricopre un ruolo esecutivo nella realizzazione del giornale), e avrà un ruolo di ‘sovrintendente’ allo sviluppo delle pagine”.

Signorini: “Non lascio CHI, lo seguirò come il mio bambino”

Si è dunque parlato di addio al settimanale CHI per Signorini che, in diretta al GF Vip, tiene però a smentire categoricamente. “Voglio rassicurare tutti i miei lettori di CHI, che amo: state tranquilli perché hanno scritto tutta una serie di cose non vere! – ha annunciato – Io non lascio CHI, continuerà ad essere il mio giornale, lo seguirò come il mio bambino e nulla cambierà!” In realtà Signorini non smentisce di aver lasciato la direzione, chiarisce soltanto di non aver lasciato il giornale, cosa che d’altronde precisa anche la fonte della notizia. Motivo, questo, che lascia un po’ perplessi sulla reale entità della smentita.

