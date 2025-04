Signorini: rumors sulla conduzione del Grande Fratello

Lunedì 31 marzo, dopo sei mesi e mezzo, si è concluso il Grande Fratello con la vittoria di Jessica Morlacchi. Si tratta di una delle edizioni più discusse sia per la scelta di far rientrare Helena Prestes che era stata eliminata dal televoto che Jessica Morlacchi che si era ritirata in seguito all’episodio del bollitore per il quale la modella brasiliana era finita d’ufficio al televoto. Inoltre, l’edizione è stata molto discussa per la mancanza di provvedimenti disciplinari, per il peso che hanno avuto i fandom sul televoto. A finire nel mirino del web, tuttavia, è stato anche il conduttore Alfonso Signorini la cui conduzione, in alcuni casi, non è stata particolarmente apprezzata.

Da qui i rumors su una possibile sostituzione in vista della prossima edizione. Ad alimentare le voci di un cambio della guardia al timone del reality show è stato lo stesso Signorini che ha dato appuntamento a settembre ma non ha specificato se ci sarà o meno lui come conduttore.

Signorini ancora alla guida del Grande Fratello: spunta l’indiscrezione

Secondo quanto fa sapere il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti, nella prossima stagione, in casa Mediaset, potrebbero esserci importanti novità che porterebbero Signorini alla guida di Pomeriggio 5 e Ilary Blasi nuovamente al timone del Grande fratello. “Altre manovre. Myrta Merlino dirà addio a Pomeriggio Cinque. Qualcuno ha suggerito a Pier Silvio il nome del perfetto “anti Matano”: Alfonso Signorini. Una grande novità per l’attuale timoniere del Grande fratello, in crisi di ascolti. Al posto di Signorini si parla del ritorno di Ilary Blasi“, si legge su Nuovo Tv.

Il portale 361 Magazine, però, riporta un’altra indiscrezione secondo cui Signorini resterà al timone del Grande Fratello. Stando a quello che fa sapere il portale, Mediaset avrebbe rinnovato la fiducia al giornalista per altri due anni. Quale sarà, dunque, la verità? Lo scopriremo a settembre quando comincerà la nuova edizione del Grande Fratello.