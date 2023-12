Signorini “Natale al Grande Fratello con i concorrenti? Non ci penso proprio”/ Buonamici e Staffelli svelano…

Alfonso Signorini e il suo Natale

Il Natale sta arrivando anche nella casa del Grande Fratello 2023 e, sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 dicembre, Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ricordando non solo il Natale più bello del loro passato più bello, ma svelano anche con chi trascorrerebbero il 25 dicembre tra i concorrenti del Grande Fratello 2023. “Ricordo con piacere ogni Natale della mia infanzia, soprattutto il rito della preparazione. Da quando scendevo in cantina a prendere l’albero e i decori al calendario dell’Avvento che comperavo dal mio cartolaio nel centro del Paese. E poi la letterina a Babbo Natale”, racconta Signorini.

“Come regalo vorrei un po’ di tempo per leggere, per camminare, per studiare, per non avere nulla da fare. Ho fame di tempo e non riesco a saziarla. Quello non si compera. Le curiosità con i miei inquilini me le tolgo tutte durante le puntate. Non ci penso proprio a passare il Natale con loro (ride, ndr), mi dedico ai miei affetti”, conclude.

Il Natale di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli

Cesara Buonamici, invece, ricorda i Natali dell’infanzia. “Mio padre che ho perso quando avevo 20 anni, aveva un modo buffo e divertente di farmi regali: me li nascondeva in scatole e luoghi impensabili per farmi scoprire che le cose preziose si potevano trovare in confezioni di nessun valore. E voleva insegnarmi che si può essere felici per piccoli pensieri anche se poi mi gratificava con doni bellissimi”, ricorda l”opinionista che tra i concorrenti del Grande Fratello trascorrerebbe il Natale “con Vittorio perché è sempre tranquillo e trovo che questa sia una fantastica qualità umana”.

Tra i Natali più belli vissuti da Rebecca Staffelli c’è quello del 2021 “perché io e il mio fidanzato Alessandro abbiamo unito le famiglie. Come regalo spero di trovare tanta salute, felicità, serenità, condivisione. se dovessi chiedere una cosa materiale vorrei uno sgabello più comodo in studio (ride, ndr), ma in realtà ci sono legata e non lo cambierei. Il Natale lo passerei con Fiordaliso perché è sincera ed educata”, conclude.











