Nel corso del programma Web Boom Grazia Sambruna ha voluto parlare con Alfonso Signorini rispetto a quanto successo con Beatrice Luzzi nell’ultima puntata del Grande Fratello. In particolare, il conduttore ha chiarito le voci secondo cui nella diretta di lunedì si sarebbe messo a discutere con l’opinionista in modo furioso. “Ma va…Intanto dircene di tutti i colori non era possibile perchè io non avevo voce“, ha detto a Sambruna, – avevo la febbre e stavo malissimo…L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente…”.

Alfonso Signorini ha quindi smentito i rumor che lo avrebbero visto litigare con Beatrice Luzzi, dicendo poi che l’unica discussione avvenuta è stata quella che anche il pubblico da casa ha potuto vedere: “E’ vero…C’è stata tra noi una discussione, ma tutto ciò che si discute lo si fa apertamente“, ha ammesso il conduttore del Grande Fratello, “anche perchè io non ho proprio niente da nascondere…Tutte le discussioni si fanno davanti alle telecamere in diretta…“. Dunque, secondo Signorini ci sarebbe stata una semplice lite che poi si è esaurita in quel modo.

Pare che tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi non ci sia stata nessuna lite a telecamere spente, ma che tutto si sia esaurito in studio. Il presentatore del reality di Canale 5 ha infatti ammesso che durante il corso della puntata avrebbe poi coinvolto l’opinionista in altre questioni, smentendo dunque quello che si dice nelle ultime ore. “Ma non è verooooo! Ma quale sfuriata? Manco si sono avvicinati durante le pause! Signorini ha detto il suo in diretta e stop….!“, si legge sui social, anche se alcuni fan del Grande Fratello non sono ancora convinti che i due siano stati pacifici durante la pubblicità. Come staranno davvero le cose?