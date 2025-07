Gabriele Parpiglia torna a parlare di Alfonso Signorini svelando nuovi dettagli sul loro rapporto: le parole del giornalista.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ComingSoon.it, Gabriele Parpiglia si è raccontato senza filtri parlando del suo libro “Sotto Attacco di Panico” in cui parla del viaggio interiore fatto attraverso la paura che gli attacchi di panico provocano e che solo chi l’ha vissuta davvero può raccontare. Parpiglia svela così che il libro è nato durante il periodo del Covid, un periodo in cui la paura ha assalito tutti. “Ho iniziato a scriverlo in quel periodo che ho iniziato a fare i conti con il panico”, ha raccontato il giornalista che ha così deciso di sfidare la paura. “Non sapevo che gestazione avrebbe avuto, quindi non sapevo quando e come lo avrei pubblicato, però ho iniziato a scriverlo, lavorando ho oscurato il panico che dentro casa da soli ti mangiava, mi sono detto “o lavori o vincerà lui”.

Nel corso dell’intervista, Gabriele Parpiglia ha parlato anche della sua straordinaria carriera fatta di lavori in tv, in radio, nei giornali fino a portarlo a scrivere libri. Nel corso del suo percorso professionale, Parpiglia ha incontrato tanta gente di cui alcuni sono rimasti e resteranno sempre nel suo cuore come Maurizio Costanzo. “Quando è morto Maurizio Costanzo io ho toccato il fondo. Per me è stata – la perdita- più importante della mia vita. Quella di sprofondare e non rialzarmi e infatti sono caduto, toccando il fondo nel mio fondo, o quella di rialzarmi. Al momento sono in piedi”, ha raccontato.

Gabriele Parpiglia senza filtri su Alfonso Signorini

Nel corso della sua carriera, Gabriele Parpiglia ha lavorato per anni anche con Alfonso Signorini. Oltre ad aver firmato servizi, copertine e interviste per il settimanale Chi, Parpiglia è stato anche autore di vari programmi televisivi. Ad un certo punto, le loro strade si sono interrotte e, nel corso dell’intervista rilasciata a Comingsoon.,it, Parpiglia ha detto: “Chi appare in un modo e poi nella vita reale è un altro? Ho difficoltà a trovare qualcuno che possa battere Alfonso Signorini. Lui è la bibbia del “ti chiamo amore, tesoro” ma dietro, invece, mentre ti abbraccia, ha un pugnale invisibile e prova ad accoltellarti”.

Poi ha aggiunto: “L’ho denunciato, si qualifica da solo, uno che mette nei ringraziamenti di “Chi” il figlio di un boss, delinquenti e pluricondannati e non cita me per mancanza di talento e professionalità, dopo che ho firmato oltre 180 copertine con nome e cognome dopo che sono stato suo autore e capo autore in nove programmi televisivi, nel numero dopo ha rettificato e ha messo i nomi di gente che lavora da due giorni, vorrei capire cosa significa “un guasto tecnico” […] Ma ad ottobre avrà molto a cui pensare mentre vedrà la Ventura che conduce il Grande Fratello avrà molto da riflettere”.