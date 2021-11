Signorini: “Noi contrari all’aborto”/ Furia Lucarelli “moralismo da gay pro-life”

Polemica fra la nota giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, e il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Durante la diretta del Gf Vip 6 di ieri sera, il noto direttore di Chi, parlando con Giucas Casella del fatto che la sua cagnolina fosse incinta, ha spiegato: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani”, visto il timore dello stesso Giucas che la sua cagnolina potesse avere problemi in gravidanza essendo andata con un cane molto più grande di lei.

Parole che evidentemente sono state udite da Selvaggia Lucarelli, che attraverso la sua pagina Instagram ha postato la parte della diretta tv di ieri sera in cui appunto Signorini parlava dell’aborto, per poi rispondere così: “Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne”.

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ALFONSO SIGNORINI DOPO LE SUE PAROLE SULL’ABORTO

Quindi Selvaggia Lucarelli ha rincarato la dose nei confronti di Signorini, aggiungendo: “E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che ‘Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!’”.

La Lucarelli ha poi concluso il post di accuse verso Signorini, scrivendo: “Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo”. Il post è stato invaso da numerosi commenti che hanno appoggiato il pensiero della stessa Lucarelli, fra chi ha scritto “Medioevo”, chi invece ha aggiunto “Disgusto totale”, chi ha proseguito con un “Noi?? Ma noi chi??? Messaggi deleteri. Che trash assoluto”, quindi “Grande Selvaggia” e via discorrendo. Altri messaggi si schierano invece con il conduttore del GfVip e considera tutt’altro che “insolente” la dichiarazione fatta in diretta tv da Signorini in difesa della vita e contro “ogni tipo di aborto”.

