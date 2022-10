Signorini “Pamela Prati, anch’io vittima di truffa con Simone Coppi”/ “Ti avevo detto Mark non esisteva ma..”

GF Vip 2022, Alfonso Signorini a Pamela Prati: “Anch’io vittima di truffa“

Il caso Mark Caltagirone piomba improvvisamente al Grande Fratello Vip 2022 e Pamela Prati ne parla a cuore aperto con Alfonso Signorini. Il conduttore ripercorre la sua lunga storia, segnata da questa vicenda mediatica che l’ha profondamente segnata e dalla quale si sta gradualmente riprendendo. Parlando dell’innamoramento della showgirl per un uomo immaginario, il giornalista le racconta un episodio della sua vita, in cui visse bene o male la medesima situazione.

Signorini ricorda quando apprese per la prima volta il nome di Mark Caltagirone e ricorda come anche lui, in passato, fu vittima di un inganno simile: “Quando ho letto per la prima volta il suo nome e che ero imparentato con la famiglia Coppi, a me è venuto un flash e mi sono ricordato di un episodio della mia vita, che io avevo sepolto. Anche io, come te, ero rimasto vittima di una truffa: si era presentato nel mio profilo di Facebook un uomo che si chiamava Simone Coppi e che mi aveva fatto perdere improvvisamente la testa“.

Alfonso Signorini e il segnale ignorato da Pamela Prati

A quel punto Alfonso Signorini ricorda di aver voluto mettersi in contatto con Pamela Prati per metterla in guardia. Il suo messaggio tuttavia rimase inascoltato, come svela lo stesso conduttore in diretta al Grande Fratello Vip 2022: “Presi in mano il telefono e ti ho chiamata dicendoti: ‘Pamela, guarda che sei vittima di una truffa. Togliti da quel giro che è un giro pericoloso’. Perché tu non ne hai voluto sapere e mi hai detto: ‘No Alfonso ti sbagli?’“.

La showgirl risponde: “Pensavo che ti sbagliavi“. Ma il conduttore è fermo sulla sua posizione e ritiene come quel messaggio fosse fondamentale poiché basato su una sua concreta e dolorosa esperienza vissuta in passato, dunque poteva esserle di aiuto: “Non potevo sbagliarmi perché l’avevo vissuta sulla mia pelle questa cosa“.

