Signorini: “Patrizia De Blanck ha fatto lo shampoo dopo 4 settimane”/ Stoccata…

Parte piuttosto pungente la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini fa il suo ingresso virtuale nella Casa, salutando come di consueto tutti i ‘Vipponi’ rimasti in gara. Un saluto speciale va però a Patrizia De Blanck: la Contessa è pronta ad affrontare una serata che sarà per lei molto movimentata e infatti lo è sin dai saluti. Signorini fa una battuta piuttosto pungente sulla Contessa: “Complimenti Contessa! Vedo che questa sera ha fatto lo shampoo! – e poi continua – Dopo 4 settimane….” Una battuta a molti parsa molto simpatica, ad altri, invece, di cattivo gusto.

La Contessa De Blanck e la reazione alla battuta di Signorini

D’altronde nelle scorse settimane si è spesso parlato del fatto che la Contessa Patrizia De Blanck non si lavasse. Un’indiscrezione dibattuta anche nei salotti di Canale 5 con tanto di testimonianza. La reazione della Contessa alla battuta di Signorini è stata però una grande risata: la De Blanck ha risposto sorridendo all’annotazione fattale dal conduttore del Grande Fratello Vip in diretta televisiva e, per di più, in prima serata.

