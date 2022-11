Signorini punge Antonino al GF Vip/ “Sempre tormentato per tua figlia ma a letto con Oriana sparisce tutto…”

Alfonso Signorini lancia una stoccata ad Antonino Spinalbese in diretta al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip 2022 si è tornati a parlare del flirt tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez ha interrotto la conoscenza con la modella e influencer venezuelana per alcune sue affermazioni, ma Alfonso Signorini dallo studio cerca di far chiarire i due. L’ex hair stylist sottolinea che è alla ricerca di una donna che possa piacere ed essere giusta anche per sua figlia Luna Marì, ma qualcosa non torna nelle parole dell’ex fidanzato di Belen che dice una cosa e ne fa un’altra. Cosa che viene notata non solo da molti telespettatori, ma anche dal conduttore del reality che ne approfitta perciò per lanciare una stoccata in diretta.

Antonino Spinalbese in difficoltà: la battuta pungente di Signorini fa colpo!

Proprio Signorini non si lascia scappare una stoccata all’ex hair stylist che dice una cosa, ma poi la notte sotto il piumone fa tutt’altra cosa. “Sei sempre tormentato per tua figlia, però tutti questi tormenti sotto il piumone spariscono” – è la stoccata di Alfonso Signorini ad Antonino che non può fare altro che subire il colpo. Dal canto suo però cerca come può di replicare dicendo: “ovviamente quando siamo sotto le coperte è più difficile frenarsi” con Signorini che sornione ribatte “ce ne siamo accorti tutti”. Sul finale poi il conduttore saluta Belen Rodriguez lasciandosi scappare: “Antonino adesso capiamo tutti un po’ tutti la tua ex!” facendo riferimento al comportamento poco chiaro e cristallino del concorrente!

