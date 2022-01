Signorini punge Delia e Alex: “Avete fatto l’amore dopo il GF Vip?”/ Confessione hot!

Delia Duran fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ma, prima di farle incontrare gli altri vipponi, Alfonso Signorini la stuzzica, ricordandole che in studio c’è suo marito Alex. Tra i due ha però il via una lite quando Delia gli ricorda che il suo compito ora è quello di riconquistarla. “Come faccio a riconquistarti ora che sei lì? Sei andata nella Casa del Grande Fratello Vip, ora come dovrei fare?”, sbotta lui. Signorini cerca di mediare tra marito e moglie ma la situazione non sembra smuoversi. Adriana Volpe, allora, prende le parti di Delia e cerca di far comprendere ad Alex che il problema non sono i suoi tweet ma i destinatari di questi messaggi: “Invece di mandarli a Soleil ora puoi mandarli a Delia”.

L’atmosfera sembra ammorbidirsi ma è poi Signorini a darla diventare nuovamente calda facendo una domanda piccante a Delia: “Ma da quando Alex è tornato ci sono stati avvicinamenti, momenti intimi tra voi?”, Delia fa finta di non capire, Signorini allora si fa più chiaro: “Avete fatto l’amore?” Delia tentenna, sorride maliziosa, infine conferma: “Sì”. Il confronto con Alex e la confessione hot dà ora spazio al suo ingresso ufficiale in Casa.

