Signorini: “Pupo contro il GF? Senza gratitudine!”/ “Se gli faceva schifo perché ha rinnovato il contratto?”

Alfonso Signorini replica alle parole di Pupo su Grande Fratello: “È stata una doccia fredda”

Alfonso Signorini replica alle parole forti usate da Pupo contro il Grande Fratello. Il conduttore del reality di Canale 5 lo fa durante la sua ospitata a Verissimo, quando Silvia Toffanin tira in ballo l’argomento, chiedendogli come abbia preso questa uscita del suo ex opinionista.

“Per me è stata un po’ una doccia fredda.” ha esordito Signorini. “Intanto perché con Pupo ho sempre avuto un ottimo rapporto, e sentirgli dire certe cose, visto che l’ho invitato personalmente ad essere mio opinionista, sul mio programma, mi ha letteralmente freddato.” ha spiegato.

Signorini stronca Pupo: “Ha sputato in un piatto in cui ha mangiato abbondantemente, visto come era pagato”

Alfonso Signorini, dopo aver spiegato qual è stata la sua reazione a caldo alle parole di Pupo, replica a tono e lanciando al cantante una stoccata non da poco. Prima smentisce alcune sue dichiarazioni: “Io credo che lui sia libero di esprimere le proprie opinioni chiaramente, però la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Non è vero che ha accettato perché c’era la pandemia e non c’era altro da fare, perché quando abbiamo iniziato non c’era ancora la pandemia che è arrivata dopo.” E conclude pungente: “Poi io dico: se un programma ti ha così schifo, come tu hai dichiarato, non rinnovi un contratto per la seconda volta. Quindi io credo, caro Pupo, che sputare in un piatto in cui tu hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non mi pare affatto elegante.”











