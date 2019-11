Signorini, Pupo e Wanda, video annuncio GF Vip/ La Nara sbuca dal bagno degli uomini!

Ormai è ufficiale: il Grande Fratello Vip torna a gennaio e con un cast tutto nuovo (o quasi). Non ci sarà Ilary Blasi alla conduzione ma colui che l’ha affiancata come opinionista negli scorsi anni: Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi è dunque il nuovo conduttore del reality di Canale 5 e ha scelto come nuovi opinionisti due volti inaspettati: Pupo e Wanda Nara. Un cast che sta già facendo discutere ma che potrebbe sorprendere il pubblico di Canale 5. In attesa di scoprire quali saranno i concorrenti di questa attesa quinta edizione del reality di Canale 5, Signorini ha voluto giocare un po’ con i telespettatori, pubblicando su Instagram un video che è quasi una conferma/annuncio di questa nuova avventura. Nel video appaiono anche i suoi opinionisti, Pupo e Wanda Nara.

Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo annunciano il Grande Fratello Vip

Nel primo breve filmato pubblicato su Instagram da Alfonso Signorini, il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip è al bar e chiede un caffè caldo. A servirlo è un barista molto speciale: Pupo. Insieme facco cenno alla nuova avventura che li attende. Ma non è finita qui: in un secondo filmato, Signorini chiede indicazioni per trovare la toilette. Una volgta aperta la porta del bagno degli uomini ecco uscirne Wanda Nara, elegantissima e truccata di tutto punto. “Ma cosa ci fai qui?” chiede Signorini, “Mi preparo al Grande Fratello Vip!” replica la moglie di Mauro Icardi. “Ma io dicevo qui, nel bagno degli uomini!” specifica il conduttore, scatenando le risa della Nara. Un simpatico siparietto che ci prepara a quello che ci attende a gennaio!





