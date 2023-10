Signorini rimprovera Arnold al Grande Fratello: “Datti una mossa”/ Poi fiume di nomination: “Incoerente”

Alfonso Signorini rimprovera Arnold in diretta al Grande Fratello 2023: “Datti una mossa!”

Fiume di nomination e rimprovero in diretta al Grande Fratello 2023 per Arnold. Anche questa settimana puntata non lo vede protagonista di clip o confronti, né di commenti sulle dinamiche del gioco. Arnold è quasi assente nel corso della puntata, al punto che Alfonso Signorini decide di fargli un rimprovero. Dopo avergli fatto notare che è da settimane che va avanti così lo invita a “darsi una mossa” e a farsi conoscere dal pubblico se non vuole uscire presto dalla Casa.

Il rimprovero di Signorini è per Arnold soltanto il primo di una serie di commenti negativi. Gli altri arrivano da alcuni compagni d’avventura che lo nominano con motivazioni molto simili. Letizia lo nomina perché è la persona che meno le ha parlato e l’ha cercata; Valentina concorda e lo nomina: “Da quando siamo andati in tugurio sei stata la persona che meno ci ha cercati, nonostante avesse detto che si era creata un’empatia tra noi. Poi c’è un atteggiamento poco grato nei confronti di Beatrice, sei uscito con un po’ troppa veemenza”.

Fiume di nomination per Arnold al Grande Fratello

L’accusa di ingratitudine nei confronti di Arnold diventa ancor più forte dopo la nomination di quest’ultimo ai danni di Beatrice, l’unica che lo ha sempre difeso dalle accuse. “È incoerente, come ha dimostrato anche ora”, commenta allora Heidi Baci, che come le altre compagne d’avventura lo nomina. Stessa cosa fa infine anche Alex, additandogli un mancato interesse al dialogo.

