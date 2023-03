Signorini rimprovera i Vipponi: “Atteggiamento indecoroso al GF”/ Bruganelli si scusa: “Anch’io ho sbagliato”

Alfonso Signorini sbotta contro i Vipponi e li sgrida in diretta al GF Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha inizio con l’inevitabile ed ennesima ramanzina di Alfonso Signorini ai Vipponi rimasti in Casa. Colpa di un atteggiamento che ha indispettito anche Pier Silvio Berlusconi, cosa che viene annunciata senza mezzi termini in Casa.

“Il GF VIP è un reality e i reality sono per natura i format più veri, – premette il conduttore su Canale 5 – quelli più veri perché andiamo in diretta, non ci sono filtri e voi siete quelli più esposti perché andate in diretta 24h su 24 e questo vi espone a dei rischi. Il reality non può essere un programma politicamente corretto, ma un programma che aderisce alla realtà quindi fatto di emozioni, sentimenti, lacrime, risate.” Arrivano però le note amare: “La difficoltà di questo programma è il rispetto del limite, anche in un programma pericoloso come può essere un reality show. Bene, questo limite è stato superato.”

Signorini furioso: “Atteggiamento indecoroso”, Sonia Bruganelli si scusa

Signorini allora continua con tono più acceso, tirando in ballo Berlusconi: “È un problema su cui siete stati attenzionati più volte, quante volte vi abbiamo richiamati all’ordine? La scorsa puntata è stata molto complicata, che ha segnato il superamento di un limite. Al punto che l’editore di questa azienda è intervenuto, manifestando il suo disappunto. Per cosa? Per le parolacce, nell’atteggiamento anche aggressivo nel relazionarvi con gli altri, atteggiamento che non può essere più accettato. Ma anche nel vestirvi, talvolta indecoroso rispetto ad una prima serata su Canale 5!”

Il conduttore chiede dunque che siano fatte dai Vipponi le scuse al pubblico a casa: “Quindi per tutta questa serie di ragioni, è necessario che tutti noi insieme credo che sia doveroso chiedere scusa al pubblico a casa perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani di cui siamo ospiti.” Le scuse sul finale arrivano anche da parte di Sonia Bruganelli nei confronti di Micol Incorvaia e Giaele De Donà, contro le quali la scorsa puntata ha avuto un atteggiamento molto duro e critico senza motivo.











