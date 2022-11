Signorini risponde alla polemica delle clip al GF Vip/ “Filmati falsi? Sarebbe impossibile, ecco perché”

Alfonso Signorini risponde alla polemiche sulle clip create ‘ad arte’ al Grande Fratello Vip

C’è una non tanto velata accusa che torna spesso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 da parte dei concorrenti verso autori e produzioni ed è quello delle clip create ‘ad arte’ per scatenare dinamiche. Spesso si parla di ‘tagli importanti’ che servirebbero ad accendere eventuali polemiche e non a mitigare gli animi, accusa contro la quale più volte Alfonso Signorini si è battuto in diretta. Di queste fatidiche clip si parla anche nella lettera inviata da una fan del programma al settimanale CHI.

Nel numero in edicola da oggi 16 novembre, Alfonso Signorini risponde alla lettera di una utente che gli chiede chiarezza su queste clip che spesso creano malumore nella Casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore non si tira indietro e anzi rinnega fermamente le critiche in questione.

Signorini: “Filmati che non rispecchiano la realtà? Impossibile perché…”

“Quanto ai filmati, l’idea che il GF costruisca a tavolino dinamiche fabbricando filmati che non rispecchiano ciò che succede è un leitmotiv che ricorre spesso nelle lamentele dei concorrenti. – scrive Signorini su CHI in risposta alla lettera, come riporta il vicolodellenews – Sarebbe impossibile tradire la realtà quando si viene monitorati 24 ore al giorno dalle telecamere.”

Il conduttore del GF Vip inoltre tiene ad aggiungere un appunto che lo riguarda: “Riguardo a me è vero che il mio nome compare tra gli autori. Sono in primo luogo autore di me stesso e curo i contenuti della prima serata insieme con il mio gruppo di lavoro. Ma non mi occupo delle tanto incriminate clip, che vedo in diretta per la prima volta come tutti voi che seguite il programma da casa. Perché non Io faccio? Non ne avrei il tempo e, francamente neppure la voglia.” conclude.

