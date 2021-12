Signorini sfotte Alex Belli “il Messia e i discepoli”/ Web insorge: “Scena pietosa”

Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello VIP 2021 per fare chiarezza con alcuni concorrenti che lo hanno attaccato duramente, dopo la sua uscita. Confronto tosto, a debita distanza, soprattutto con Biagio D’Anelli che non crede alla sua versione sulla soap opera con Soleil Sorge. Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Jessica Selassié, invece, tornano sui loro passi e scelgono la via della tregua. Intanto sui social le critiche e i commenti duri nei confronti di Alex Belli si moltiplicano minuto dopo minuto.

Alex Belli “il Messia” nel mirino del web dopo il ritorno al GF VIP

Sfottò a ripetizione per Alex Belli, che durante la diretta viene definito ironicamente “il Messia insieme ai suoi discepoli” da Alfonso Signorino. Il ritorno nella casa del Grande Fratello VIP non è stato dunque del tutto positivo per l’attore ed ex concorrente, che come sempre ha spaccato il web e attirando su di sé le provocazioni degli internauti. “Una scena pietosa”, il commento di una telespettatrice. “Ora li benedirà e li perdonerà”, commenta un altro utente, riagganciandosi alle parole di Signorini sulla scena del confronto tra Alex Belli e i suoi ex coinquilini.

