Signorini, sfuriata contro Manila “Chi vuoi prendere in giro?”/ “Vuoi fare la santa”

Perde la pazienza Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Nella Casa si torna a parlare della frattura tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, una volta inseparabili, e in Casa viene allora mostrato un filmato in cui la showgirl parla della cantante con Jessica Selassiè e Miriana Trevisan, sottolineando il fatto che vorrebbe lasciare il programma per suo decisione e, dunque, non sottoponendosi invece alla decisione del televoto. “È troppo facile così”, spiega la Nazzaro, “Allora votiamola!” dice Jessica. “Le carte ormai quelle sono, a chi tocca non si ingrugna!” chiude allora Manila, facendo intende che potrebbe quindi arrivare una nomination nei confronti di Katia.

Jessica spoilera l'ingresso di Alex Belli in diretta/ Signorini imbarazzato "Ah si?"

Signorini, sfuriata contro Manila Nazzaro: “Volete fare le sante e poi tramate!”

Manila, però, in diretta nega: “Io mi riferivo ad altre persone, non a Katia!” Signorini replica stizzito, facendole notare che nel video diceva ben altro. Di fronte alla sua insistenza, il conduttore chiede straordinariamente alla regia di rimandare il filmato che parla chiaro e dà ragione a Signorini. “Lì si parlava di Katia ma…” cerca di spiegarsi la Nazzaro ma Signorini la interrompe “Allora chi vuoi prende in giro? Forza sù! – e continua – A me non frega niente, siete liberissimi di votare chi volete ma non prendeteci per i fondelli! Volete fare le sante e poi tramate!”

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro "Non ce la faccio più..."/ Attacca il triangolo Alex Belli-Delia-Soeil? "Io non sono così"Kabir demolisce Manila "Farebbe tutto per vincere il GF Vip"/ "La più furba di tutti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA