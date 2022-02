Signorini smaschera Manila Nazzaro: “Bugiarda!”/ “Hai chiarito con Kabir e poi…”

Scintille in diretta al Grande Fratello VIP tra Alfonso Signorini e Manila Nazzaro. Il conduttore non prende bene l’incoerenza della concorrente gieffina e non perde occasione per rimproverarla, con la solita schiettezza che lo contraddistingue. “Ma scusa Manila hai chiarito con Kabir e poi lo hai nominato. Allora non chiarire, lo nomini e basta!”, sbotta Alfonso. “La nomination non è una cattiveria”, precisa seccata Manila, che deve fare i conti con un’ulteriore bordata del presentatore: “Insomma. Manila non devi cadere nell’eccesso di zelo dicendo che la nomination non è una cosa negativa. Non è vero. Perché allora non voti la tua migliore amica? Devi riconoscere che la nomination è un colpo basso. Dillo!”, insiste Signorini.

MANILA NAZZARO/ Dall'amicizia alle critiche di Soleil: l'ex Miss Italia in lacrime

Alfonso Signorini vs Manila Nazzaro: “Il tuo modo di fare non mi piace per niente”

Manila Nazzaro non ne vuole sapere e respinge le accuse del padrone di casa. “La nomination fa parte del gioco”, ribadisce la gieffina. Ed ecco che Alfonso esplode e la smaschera, menzionando un vecchio episodio. “Questa roba di te mi fa davvero incavolare, come quando vi ho beccato che parlavate male della Ricciarelli e dicevi che non era vero. Poi rimandai il video e arrivò la tua ammissione. Sei bugiarda“, insiste Alfonso. “Se smentisci questo sei bugiarda. A me questo modo di fare non piace per niente, anche se non dovrei dirlo perché sono il conduttore…”, conclude.

LEGGI ANCHE:

Manila in lacrime da Miriana "Ero distrutta, mi hai raccolta con il cucchiaino"/ "Come una sorella"Signorini, sfuriata contro Manila "Chi vuoi prendere in giro?"/ "Vuoi fare la santa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA