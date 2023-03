Signorini spiazzato in diretta: gaffe del GF e caccia la truccatrice/ Poi la sfuriata contro Micol

Alfonso Signorini in difficoltà al GF Vip: l’intrusione della truccatrice e la sfuriata contro Micol

Imprevisto e sfuriata per Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip. Dopo la proclamazione del secondo finalista, il conduttore è pronto a dare il via ad una nuova catena tra i concorrenti rimasti in gara, che servirà a decidere il primo candidato all’eliminazione per il prossimo televoto. Signorini chiama dunque tutti nella stanza led per dare il via alla catena che viene però interrotta da un primo imprevisto.

In studio fa improvvisamente il suo ingresso la truccatrice di Signorini, pronta a darle un ritocco. Il conduttore però, probabilmente ritenendo di essere in video (ma così non era), si lamenta del suo ingresso e si chiede cosa stia accadendo. Torna dunque alla catena ma nota uno sguardo di troppo di Micol Incorvaia verso Edoardo Tavassi e intuisce l’inizio di un possibile accordo tra i due. Motivo per il quale interviene e ammonisce duramente la concorrente.

Alfonso Signorini e la gaffe del Grande Fratello

Il problema maggiore arriva però quando il Grande Fratello si accorge di aver commesso un errore, lasciando le carte con i volti dei concorrenti in vista e non girate. La scelta deve infatti essere a caso e questo porta Signorini a bloccare tutto e far uscire i concorrenti dalla stanza led, rimandando la votazione. “È iniziato con l’ingresso della truccatrice in studio, con Micol che si confrontava con Tavassi. Cosa devo fare?”, è quindi sbottato Signorini in diretta.

