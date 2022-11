Signorini stronca Antonino Spinalbese: “Battuta maschilista su Oriana”/ “È stato supponente e pretestuoso”

Alfonso Signorini condanna Antonino Spinalbese per la battuta su Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini condanna il comportamento di Antonino Spinalbese con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. Lo fa prima in diretta su Canale 5, poi anche attraverso le pagine del settimanale CHI. Qui il conduttore e giornalista ha ricevuto la lettera di un lettore che lamenta il comportamento che Spinalbese ha avuto in questi ultimi giorni con Oriana, sedotta e abbandonata, per di più con paragoni ben poco lodevoli.

“Ho assistito in questi giorni al comportamento (che trovo altamente diseducativo, di poca costumanza e zero rispetto) di Antonino Spinalbese nei riguardi di Oriana”, scrive allora l’utente nella lettera, facendo notare che “svilire una donna solo perché abbia osato accostare il suo amore per il proprio animaletto a quello per un figlio lo trovo altamente diseducativo, molto poco costumato, incivile e da gran villano.”

Alfonso Signorini: “Battuta di Antonino su Oriana? Maschilista”

A queste parole molto critiche – che trovano d’accordo sul web molti altri telespettatori del reality di Canale 5 – Alfonso Signorini replica ammettendo di essere d’accordo e soprattutto di aver detestato il paragone fatto da Antonino, riferito ad Oriana, tra Ferrari e Porsche: “Caro Marco, sono assolutamente d’accordo con lei ed è quello che ho fatto notare la scorsa puntata al diretto interessato. – ha quindi risposto il conduttore del Grande Fratello Vip, concludendo – Ho trovato la similitudine “Porsche-Ferrari” pretestuosa e un filo supponente. E, mi lasci dire, anche vagamente maschilista. Un caro saluto e grazie per le sue riflessioni!”

