La rottura tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello è uno degli argomenti salienti della diretta del 27 febbraio. Alfonso Signorini, che parte definendo il loro rapporto “malato”, chiede ad entrambi le motivazioni di questo triste e drammatico finale. Lorenzo tiene subito a scagionare Chiara Cainelli, facendo ammenda poi sui suoi errori: “Questa cosa di Chiara non è il motivo per cui il nostro rapporto è terminato. È finita tra noi perché io, in primis, non mi sono messo in discussione, non sono mai stato tanto chiaro. Mi è rimasto dentro un po’ il non rispetto per alcune parole che Shaila ha avuto nei miei confronti… una serie di frustrazioni mie che sono sfociate in questo.”

“Dal mio lato c’è un mettersi sempre al secondo posto. – ha ammesso poi Shaila Gatta, spiegando cosa l’ha spinta a prendere una decisione così drastica – Ho detto basta perché ci proviamo da tanto tempo, ma ci sono dei problemi anche individuali che facciamo fatica ad accettare e vedere. Non reggo più l’assenza di dialogo”.

Alfonso Signorini e Cesara Buonamici criticano duramente Lorenzo Spolverato in diretta al Grande Fratello

Signorini si è detto totalmente d’accordo con Shaila, dando la sua opinione sul loro rapporto: “Tanta sofferenza in un rapporto non è sana. Tu devi sempre assecondare i capricci di Lorenzo, questo non è mai un rapporto bilaterale e lui, talvolta, ti manda anche via…”, ha fatto notare il conduttore in diretta al Grande Fratello. Parole che trovano concorde anche Cesara Buonamici, che si chiede come Shaila abbia fatto a resistere di fronte agli atteggiamenti di Lorenzo: “Lui sfinirebbe qualsiasi donna!” ha tuonato l’opinionista.