Signorini stuzzica i concorrenti “fossi opinionista, renderei immuni Beatrice e Grecia”/ Buonamici sorprende!

Ieri sera, nella puntata del Grande Fratello 2023, una clip ha fatto nuovamente precipitare gli equilibri nella Casa. Un filmato, infatti, ha mostrato Angelica e Paolo invitare Alex Schwazer a nominare Beatrice Luzzi, fatto che risale alla puntata precedente. L’attrice, apprese le immagini che la vedevano nel mirino dei due giovani concorrenti, è sbottata invitandoli a farsi gli affari propri e ricordando per quale motivo abbia deciso di nominare il marciatore, poi finito al televoto.

Quanto accaduto ha scosso gli animi nella Casa, con Alfonso Signorini che è intervenuto avanzando un suggerimento: “Io dico che, senza nulla togliere a Cesara che fa benissimo il suo lavoro, io se non facessi il conduttore ma facessi l’opinionista, la soluzione ce l’avrei: la prima cosa che farei è rendere immuni Beatrice e Grecia e vi farei scannare tra di voi“. La Luzzi e la Colmenares, infatti, sono più volte finite in nomination e spesso sono isolate dal gruppo. Per questo, secondo il conduttore, renderle entrambe immuni porterebbe il resto del gruppo a votarsi tra di loro.

Il suggerimento di Alfonso Signorini non è affatto passato inosservato, nemmeno a Cesara Buonamici. Poco prima dell’inizio delle nomination sono stati annunciati i preferiti della Casa, che sono così immuni: si tratta di Fiordaliso, Paolo, Anita e Alex (quest’ultimo, pur tra i preferiti, era però già finito di diritto al televoto). Ma a sorprendere sono le immunità proposte dall’opinionista che, approfittando del suggerimento di Signorini, annuncia ironicamente e con il sorriso: “Allora io non mi faccio assolutamente condizionare da nessuno, e quindi rendo immuni Beatrice e Grecia“.

Le sue scelte sono state accolte dagli applausi del pubblico, e hanno ricevuto anche il plauso del conduttore: “Grande Buonamici, standing ovation. Sono sicuro che questa immunità creerà parecchie spaccature nella Casa“. Alla fine, i nominati di puntata sono stati Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Angelica Baraldi.











