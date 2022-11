Signorini svela quando finisce il GF Vip ma l’audio in Casa è aperto/ È gaffe: Antonino scopre tutto!

Signorini svela quando finisce Grande Fratello Vip 2022 ma l’audio in Casa è aperto: gaffe in diretta!

Alfonso Signorini ci casca e commette una grossa gaffe in diretta al Grande Fratello Vip 2022. Lo fa alla fine di un acceso confronto tra Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che scatena l’attenzione del pubblico che si riversa poi su Twitter per commentare e schierarsi dalla parte dell’uno o dell’altro. È proprio dopo aver letto uno di questi tweet che Signorini si lascia sfuggire quando finisce questa edizione del Grande Fratello Vip.

Il tweet si augura che la dinamica del trio prima citato possa durare il più a lungo possibile, senza smettere mai. Questo dà a Signorini l’occasione per rispondere, svelando quando è prevista la fine del reality: “Noi non smetteremo! Andremo avanti fino ad aprile!” Il conduttore però dimentica che l’audio con la sala led, dove c’è il trio, è ancora aperto. Se Oriana e Daniele sono impegnati ancora nella discussione e non sentono la notizia, Antonino è invece attento e scopre tutto. Poco dopo lo rivela a tutti i suoi compagni: “Comunque è fino ad aprile, ho sgamato un audio!”

