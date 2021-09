Signorini “Tina Cipollari è posseduta, scoop al GF VIP!”/ Francesca Cipriani “Spinta contro di me”

Francesca Cipriani, le reazioni per il suo fidanzato Alessandro dividono il pubblico

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Francesca Cipriani viene chiamata in mistery room per parlare del suo fidanzato. “Lui si chiama Alessandro ed è l’amore della mia vita. Non vorrei mai essere dimenticata, la lontananza crea degli stati d’animo. Lui ha fatto tanto per me, mi ha dimostrato tanto ed è unico per me. E’ bello essere innamorati, ho avuto una vita molto travagliata dal punto di vista sentimentale, non sono stata fortunata” – racconta la Cipriani che confessa ad Alfonso Signorini la sua grande paura di essere abbandonata.

“Ho paura perché ho trovato persone sbagliate, quando trovi una persona buona, la tua anima gemella, una persona con cui costruire un futuro, un’anima come la tua che va a completarsi non la vuoi più perdere per l’eternità. Qui si è isolati da tutto e tutti e c’è la paura di perderlo” – ha detto la Cipriani che in settimana ha ricevuto anche una bellissima sorpresa: il fidanzato Alessandro è andato fuori la casa a gridarle tutto il suo amore.

Le scene di Francesca Cipriani in lacrime dopo le urla del fidanzato Alessandro hanno fatto tanto divertire il popolo dei social. Tra i tantissimi commenti c’è anche quello di Tina Cipollari che, dal suo profilo ufficiale, ha scritto: “è proprio ridicola”. Francesca Cipriani viene informata delle cosa ma reagisce dicendo: “non è Tina, l’ho conosciuta mi ha riempito di complimenti, mi ha detto delle cose bellissime. E’ stata plagiata da gente cattiva attorno a lei”.

La Cipriani è convinta che dietro quel tweet di Tina ci sia ben altro: “non me la prendo, sono già andata avanti nel pensiero, non è lei. E’ lei che è stata consigliata a fare questo, ci sono delle persone vicino a lei che mi hanno fatto del male, lei è stata indirizzata a dire queste cose di me, salvo non sia impazzita Tina anche perchè la adoro. Purtroppo c’è tanta gente cattiva, anche a livello di amicizie ho avuto tante persone cattive”.

