Signorini: “Uno sportivo gay al GF Vip”/ “Papabile fidanzato per Tommaso Zorzi”

Arrivano nuove indiscrezioni sui prossimi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini torna a sbilanciarsi sul concorrente gay che dovrebbe fare il suo ingresso di cui Tommaso Zorzi attende l’arrivo ormai da settimane. Il conduttore ne ha parlato assieme ad Annie Mazzola e Awed durante una diretta con il format del Grande Fratello Vip Party, svelando che il concorrente in questione è uno sportivo molto noto e dichiaratamente gay. Non ci sono nomi o altri indizi a svelare chi effettivamente possa essere il nuovo e misterioso gieffino. Signorini in merito ha dichiarato: “Noi del Grande Fratello, insieme agli altri autori, abbiamo previsto di un papabile… Non dico fidanzato, perché è una parola molto impegnativa. Comunque di una persona che a Tommaso potrebbe molto interessare.”

Signorini lancia lo scoop: “Al GF Vip uno sportivo su cui Zorzi aveva messo gli occhi”

Le indiscrezioni svelate da Alfonso Signorini non finiscono qui. Nella diretta social, il conduttore del Grande Fratello Vip ha svelato anche un’altra piccante indiscrezione: “Già in passato lui aveva messo gli occhi, aveva un po’ puntato su questo ragazzo. Però questo ragazzo non l’hai mai preso molto in considerazione. Quindi secondo me quando Tommaso se lo troverà nella casa sviene, minimo.” Così ha svelato qualche dettaglio in più: “Se volete vi do uno scoop, lo do in esclusiva a voi: si tratta di un grandissimo sportivo. Ma non nel senso che ama lo sport, lo fa a livello agonistico. E tra l’altro non ha mai nascosto la sua omosessualità.” ha concluso.



