Silent Hill: tutti gli annunci di Konami/ Dal misterioso F al remake del capitolo 2

Davvero tantissima carne al fuoco per quanto riguarda gli amanti dei videogame ed in particolare della saga Silent Hill: nelle scorse ore Konami ha ufficializzato l’uscita di nuovi titoli inerenti proprio il famoso brand horror, storico rivale di Resident Evil. Dopo anni di indiscrezioni, rumors e annunci, alla fine la software house nipponica ha calato il sipario sui prossimi giochi riguardanti il terribile mondo di Silent Hill, a cominciare dal remake del capitolo numero due, mostrato al pubblico con un trailer che ha evidenziato una grafica totalmente rivista per rendere il gioco ovviamente al passo con le ultime console videoludiche.

Il progetto è sviluppato dal Bloober Team, autori di The Medium e Layers of Fear, e uscirà in esclusiva temporanea su Ps5, per poi fare capolino sulle altre console e pc. Presentato anche Silent Hill Townfall, un titolo che per il momento rimane alquanto misterioso: si sa solo che è sviluppato in collaborazione con No Code, autori di Stories Untold e Observation. Per quanto riguarda invece Silent Hill Ascension, si tratterà di un’esperienza interattiva in tempo reale sviluppata da Genvid Entertainment, e che arriverà l’anno prossimo, 2023, anche se una data d’uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

SILENT HILL, GRANDI ANNUNCI IN CASA KONAMI: COSA SAPPIAMO

Infine, come sottolinea Tom’s Hardware, nella serata di ieri è stato svelato Silent Hill F, altra esperienza inedita per il brand horror marchiato Konami. Anche in questo caso, però, le informazioni trapelate sono davvero scarne, al di fuori di un teaser trailer (che trovate qui sotto).

Si sa che il progetto è in sviluppo presso il team di Neobards Entertainment, autori di Re.Verse, e potrebbe rappresentare il sequel vero e proprio della nota saga videoludica giapponese. Come vi abbiamo detto in apertura, si tratta di tante carne al fuoco, soprattutto per gli amanti dei videogiochi horror e della mitica saga che ha fatto la sua comparsa per la prima volta su Playstation nel lontano 1999, appassionando nel corso degli anni milioni di gamer in tutto il mondo.

