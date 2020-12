Concerto Andrea Bocelli, Silent Night: A Christmas Prayer/ A Natale in diretta Canale 5 e streaming video

Sarà un Natale di grande musica quello che ci attende quest’anno. Grande protagonista Andrea Bocelli che, oltre al Concerto di Natale di Assisi su Rai 1 del 25 dicembre, sarà protagonista di un’esibizione magica, stavolta in onda su Canale 5. Come annunciato da Mediaset, il 25 dicembre, in seconda serata, su Canale 5, va in onda il concerto Silent Night: A Christmas Prayer di Andrea Bocelli. Si tratta di un’esibizione unica e carica di emozione, performance che verrà fatta in uno degli scenari naturali più suggestivi delle Marche: le Grotte di Frasassi. Saranno momenti magici, in particolare per l’esibizione di Silent Night in una versione a cappella, accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini e dalla ballerina classica Brittany O’Connor, con un pittoresco gioco di luci.

Andrea Bocelli, Concerto su Canale 5: da White Christmas a Caro Gesù Bambino

Il set acustico del Maestro Andrea Bocelli prosegue con canzoni come White Christmas, Caro Gesù Bambino, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire), Pianissimo. L’evento, – in onda il 25 dicembre in seconda serata su Canale 5 – diretto da Gaetano Morbioli, è stato realizzato in due location meravigliose: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate I Giganti, e la bellissima Sala delle Candeline. Ricordiamo che Bocelli è “il tenore più amato a livello internazionale”, tanto da meritarsi un posto nella Hollywood Walk of Fame per la sua attività nel campo della musica.



