Silenzio elettorale, cos’è e quanto dura?/ Cosa rischia chi lo infrange: sanzioni…

SILENZIO ELETTORALE QUANDO INIZA E QUANTO DURA: ECCO COSA SI RISCHIA INFRANGENDOLO

Con le votazioni di domenica 25 settembre per le Elezioni Politiche 2022, si torna a parlare di silenzio elettorale e soprattutto i più giovani, magari alle prese con il primo voto della loro vita, si stanno domandando che cosa sia esattamente e quanto a lungo si protragga. Giova rammentare innanzitutto che si tratta di una misura che in Italia per la prima volta ha fatto la sua comparsa il 4 aprile 1956 e con cui viene fatto divieto assoluto di ogni forma di propaganda, sia essa l’affissione di un poster, un’intervista o un comizio di piazza. Chiaramente, esso ha un momento di inizio e un momento di fine.

Il silenzio elettorale scatta esattamente 24 ore prima che vengano aperti i seggi, dunque in questo caso specifico sarà attivo dal 24 settembre e chiunque non lo rispetti sino alla chiusura delle urne rischia di incappare in una sanzione amministrativa. Come prevede la Legge 202/1956, “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, “nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda; nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”. Chiunque vìoli tali norme “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro”.

SILENZIO ELETTORALE: OCCHIO A INTERNET E SOCIAL…

Chiaramente, essendo la norma del silenzio elettorale risalente all’anno 1956, non viene fatta menzione alcuna dei social media, come Facebook, Twitter e Instagram, e questo, di per sé, può essere definito un autentico vuoto legislativo in materia di silenzio elettorale ed è una questione anche piuttosto delicata, in quanto può spostare gli equilibri elettorali, perlomeno secondo i dati di uno studio Istat del 2019, secondo cui il 42% dei nostri connazionali utilizza il web come strumento principale per informarsi sulla politica del nostro Paese.

L’argomento silenzio elettorale è passato un po’ in sordina anche per colpa della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina, ma nel 2019 e nel 2020 sono state presentate due proposte di modifica di legge, utili proprio a colmare questa lacuna. Entrambe, però, sono cadute nel vuoto e non hanno sortito gli effetti sperati. Per questo motivo, il silenzio elettorale è puntualmente a rischio ogni volta in cui la popolazione dello Stivale è chiamata a votare.











