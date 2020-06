Sileri: “Avremo il vaccino per fine anno”/ “Seconda ondata non dovrebbe esserci”

Sono dichiarazioni decisamente promettenti quelle rilasciate dal viceministro della salute, Pierpaolo Sileri. Intervistato poco fa dal programma “Centocittà” di Rai Radio1, l’esponente del governo ha parlato del vaccino contro il coronavirus, spiegando: “Avere l’agognato vaccino contro il coronavirus consentirà di limitare i danni, è prematuro pensare di poterlo già avere a settembre ma potrebbe arrivare per fine anno o ad inizio 2021“. Rimanendo in tema, Sileri ha parlato anche dell’accordo siglato due giorni fa dal ministro Speranza, 400 milioni di dosi del vaccino sviluppo dall’università di Oxford in collaborazione con un’azienda di Pomezia: “L’Italia non ha acquistato dosi di vaccino che ancora non ci sono – ha precisato – ma insieme con altri Paesi europei ha firmato un accordo per continuare a sostenere questa ricerca”.

SILERI: “TORNIAMO FINALMENTE A RESPIRARE”

L’annuncio era stato dato con toni giustamente trionfalistici dallo stesso Speranza, che attraverso la propria pagina Facebook aveva pubblicato un post iniziato con le parole “Una notizia molto bella e importante”, snocciolando poi i vari dettagli dell’accordo siglato assieme ai colleghi di Germania, Francia e Olanda, e specificando che la distribuzione, se tutto andrà come previsto, dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, con la produzione che invece dovrebbe partire fra pochi mesi, dal prossimo autunno. Il viceministro Sileri ha concluso il proprio intervento su Rai Radio 1 parlando anche dell’emergenza covid, che dopo mesi drammatici sembra aver finalmente allentato la presa. “Torniamo finalmente a respirare, la situazione va meglio”. E in merito ad una probabile seconda ondata ad ottobre, Sileri aggiunge: “Anche dopo le riaperture, la paura di una seconda ondata del virus non sembrerebbe esserci. Le misure vengono rispettate, dal distanziamento al lavaggio delle mani, tuttavia serve un monitoraggio attento”.



