Sileri “lascio il Governo andrò con Zangrillo”/ “Terrorizziamo Paese: Dpcm sbagliato”

«Non mi ricandido, sono un medico e andrò al San Raffaele»: dalle colonne di Libero Quotidiano parla il viceministro della Salute, il professor Pierpaolo Sileri. Medico, oncologo con master a Chicago, è certamente uno dei volti divenuti più noti in questa emergenza Covid-19 per aver avuto sempre la capacità di “metterci la faccia” tanto durante la fase 1 dell’epidemia quanto ora con la seconda ondata autunnale. Spesso in disaccordo con il suo stesso Governo, ma però sopra le righe o con atteggiamenti “ribelli”: ora però Sileri sembra aver preso la decisione di lasciare il Governo (e così anche, inevitabilmente, la carriera politica nel Movimento 5 Stelle) al termine di questa legislatura. «Sono un avulso, il fatto che io sia in Parlamento è la prova del fallimento del sistema Italia. Se nel nostro Paese le cose andassero come dovrebbero, io in questo momento me ne starei in ospedale a togliere i tumori dalla pancia della gente e in università a fare lezione», spiega al direttore Pietro Senaldi il n.1 della Salute. E così dopo aver discusso molte volte le decisioni “allarmiste” del Governo nei mesi precedenti, ora Sileri confida di non voler più continuare la sua “mission” politica: «Non mi ricandiderò. Sono un chirurgo, non butto via 25 anni di sacrifici e professione. Quando mi informarono della nomina di vice-ministro ero in sala operatoria. Fu l’ultimo intervento perché la legge ora mi vieta di usare i bisturi ma io voglio tornare in ospedale». In merito alle ultime scelte del Governo, Sileri prende forte distanza spiegando come non serve creare ancora terrorismo, «stiamo paralizzando il Paese».

SILERI CONTESTA PARTE DEL DPCM

Particolare è poi la “scelta” del luogo dove Sileri proseguirà la sua carriera medica, proprio con quel Alberto Zangrillo protagonista durante l’estate delle critiche lanciate al Governo con quel «Covid clinicamente morto» che oggi viene duramente contestato dai fatti di questa seconda ondata «Il 25 marzo 2023, quando sarà finito tutto questo, mi troverà al San Raffaele di Milano, dove ho vinto un concorso del 2016. Zangrillo? Criticato da chi non ne capisce. Lui è un anestesista». La difesa di Sileri va per Zangrillo ma anche per Bassetti e per tutti gli esperti medici che in più occasioni hanno messo in discussione le scelte del Governo e del Comitato Tecnico Scientifico: «Zangrillo ha usato un’espressione infelice ma molti degli addetti ai lavori hanno capito benissimo che cosa intendesse: che il virus non arrivava più in terapia intensiva. Ora sì, il virus circola, più persone rischiano di andare in terapia intensiva. Ma ci sono differenze. Durante la prima ondata si moriva in casa e il medico arrivava due giorni dopo il decesso. Ora non è più così». Dopo l’uscita dell’ultimo Dpcm, è ancora il viceministro Sileri a lanciare l’ultima “stoccata” nell’intervista questa volta ad Agorà stamane su Rai3: «Io ho sempre pensato che laddove c’è un protocollo e dove il protocollo viene rispettato con rigore e severità il rischio contagio è sicuramente molto basso. Su queste misure io non ero pienamente d’accordo, non sono, a dire il vero, pienamente d’accordo». La curva non si rallenterà molto con il Dpcm, conclude Sileri, «credo che magari, con i dati in loro possesso, gli esperti del Comitato tecnico scientifico abbiano spinto in quella direzione per addolcire la salita della curva epidemica».



© RIPRODUZIONE RISERVATA