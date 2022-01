Sileri: “No cambiamento regole per colori regioni”/ “Fra poco tutta Italia in bianco”

Si dice ottimista il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, in vista del futuro prossimo e di una pandemia che sembrerebbe pronta a scemare, avendo raggiunto il picco della quarta ondata. Parlando stamane con i microfoni di Rai Radio 1 durante il programma Radio anch’io, l’esponente grillino ha spiegato: “Stiamo vivendo un picco al quale seguirà una decrescita. Tutte le regole che oggi stiamo mettendo in campo – in un tempo relativamente breve – dovranno e potranno essere modificate per allentare la presa”.

"Comunicazione dati Covid va aggiornata"/ Sileri: "Servono età, status vaccinale e…"

Sileri fa chiaramente capire che in caso di diminuzione dei contagi, le misure potranno essere allentate: “Quello che facciamo non è qualcosa di fisso, che durerà all’infinito, ma è invece rimodulabile per affrontare il virus”. Intanto Palazzo Chigi sta lavorando al nuovo Dpcm in cui verranno elencati tutti i negozi per cui non servirà il super green pass ne tanto meno il passaporto semplice, di conseguenza, si potrà entrare liberamente senza tampone ne tanto meno vaccino. A riguardo Sileri ha spiegato che è “quasi pronto” e arriverà “certamente” tra oggi e domani.

"Obbligo vaccinale sotto i 50 anni? Per ora no"/ Sileri: "Ma sarebbe necessario se…"

SILERI: “LISTA NEGOZI FREE PRASS RESA NOTA E SPIEGATA”

“È stata stilata una lista dove non sarà richiesto” il certificato verde “come al supermercato, nelle farmacie o nelle edicole – precisa – tutto partirà dal primo febbraio. La lista verrà resa nota e sarà spiegata la bontà di quello che stiamo facendo per convincere le persone ancora indecise”.

In merito alla possibilità di rivedere i parametri per il cambio colore delle regioni, Sileri spiega: “non servirà una rimodulazione visto l’andamento del virus. Vi è già un calo dei ricoveri, tra qualche giorno o settimana si andrà verso una situazione in cui il giallo scomparirà”. Quindi ribadisce: “Non servirà cambiare” anzi è “fondamentale lasciarlo nel caso in cui ci siano nuove varianti”. Infine, sulla possibilità che in tutto il paese si utilizzi l’autotesting per verificare la positività al virus, Sileri spiega: “Potrebbe essere il futuro ma attenzione a quel margine di falsa negatività”.

Sileri "Variante Omicron? Covid si sta indebolendo"/ "Arriverà variante più leggera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA