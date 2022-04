“Silicone in punture ‘per cavalli’”/ Ramona ‘come’ Samantha Migliore: “Il Vinavil…”

A Mattino5 si torna a parlare del caso della povera Samantha Migliore, la 35enne di Modena morta dopo un intervento estetico al seno. Il programma condotto da Federica Panicucci ha intervistato la trans Ramona, che ha avuto un’esperienza simile a Samantha Migliore, sempre con un’altra trans: “Lei arrivava a Milano con questi bidoni, queste taniche di silicone e poi organizzava il tutto nelle case, Ci siamo riunite in 6 e poi ci siamo sottoposte ad un’iniezione di silicone, io ne ho fatti 3.5 litri e mezzo, una dose esagerata che ora non farei più e che mi ha creato grossi problemi, non posso più dormire tranquillamente, allargare le gambe, fare attività fisica, correre, fare tapis roulant, sento il silicone dentro di me che mi da fastidio, io ce l’ho nei fianchi e nei glutei”.

Quindi Ramona, che ha vissuto un’esperienza simile a Samantha Migliore, ha proseguito, ricordando la sua esperienza: “Ci incontravamo in casa, lei portava tutto l’occorrente, le punture per tirare il silicone dalle taniche e poi ci anestetizza la parte da iniettare con l’anestesia dei dentisti. ci iniettava nel silicone che tamponava con la vinavil, la colla dei falegname. Questi dischetti venivano tamponati con il vinavil – ha ribadito – e poi finito tutto ci fasciavano con il domopak per far si che il silicone non uscisse. Sono stata costretta a stare 48 ore a pancia in giù se no il silicone sarebbe uscito, ti posso immaginare i dolori, e non potevo neanche mettere alcun tipo di scarpa perchè sarebbe state controproducente”.

RAMONA E L’ESPERIENZA CON IL SILICONE: “HO SPESO 4.000 EURO…”

Federica Panicucci ha chiesto se abbia pensato di fermarsi: “Molte di noi, compresa me, avevano voglia di avere un fisico perfetto, femminile, due fianchi armoniosi, e questo vince la paura, è il tempo che ti dà torto, col senno di poi ti accorgi di aver fatto un grosso errore, la metodologia che usava questa trans era davvero agghiacciante e io me ne rendo conto solo adesso. ora non dormo più, prima facevo delle belle dormite ora non più”. La trans Ramona ha speso anche una bella cifretta per ricevere queste iniezioni di silicone: “Ho pagato circa 4.000 euro per questi interventi, ma questa persona non credo sia più in giro, non l’ho più vista ne sentito. Usava siringhe gigantesche, aghi grandi quanto un dito, quando penetravano sentivi un po’ fastidio ma sopportavo perchè volevi arrivare allo scopo”.

Ecco come avvenivano gli interventi estetici illegali: "silicone tamponato con il vinavil"#Mattino5 pic.twitter.com/MbBp0lWv0p — Mattino5 (@mattino5) April 28, 2022













