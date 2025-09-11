Chi sono Silva e Marino Toffoli, i genitori di Elisa: la famiglia della cantante e il rapporto assente con il padre

Silva e Marino Toffoli, chi sono i genitori di Elisa

Elisa è protagonista su Canale 5 questa sera, giovedì 11 settembre 2025, con la messa in onda del concerto evento tenuto lo scorso 18 giugno allo stadio San Siro di Milano, il primo della sua carriera. Uno show di grande musica e illustri ospiti, da Jovanotti a Giuliano Sangiorgi e Giorgia, pronto ad emozionare ed intrattenere i telespettatori con il suo innato talento e le canzoni simbolo della sua carriera.

Andrea Rigonat, chi è il marito di Elisa / Un legame importante e l'amore per i figli Emma e Sebastian

Una carriera sbocciata da adolescente, quando ha nutrito il suo sogno di diventare cantante supportata anche dalla famiglia. Proprio in merito alla famiglia di Elisa (oggi sposata con Andrea Rigonat e madre di Emma Cecile e Sebastian) chi sono i genitori? La cantante è nata il 19 dicembre 1977 a Trieste dall’amore tra mamma Silva e papà Marino; cresciuta tra Gorizia e Monfalcone, ha anche una sorella di nome Elena.

Emma Cecile e Sebastian, chi sono i figli di Elisa/ "Mi hanno resa coraggiosa e forte..."

Il padre Marino Toffoli era originario di Gallipoli e si era trasferito in Friuli Venezia-Giulia per questioni lavorative; la madre invece aveva un negozio da parrucchiera e la stessa Elisa, prima di diventare cantante, ha lavorato come sciampista nel suo negozio.

Elisa e il rapporto con il padre: “Cresciuta senza di lui…“

Ma qual è stato il rapporto tra Elisa Toffoli e i suoi genitori? Se con mamma Silvia ha sempre avuto un legame speciale, con papà Marino ha avuto un rapporto molto particolare dal momento che è stato spesso assente. “Ormai sono riuscita a superare il dolore di essere cresciuta senza padre, dato che viveva con un’altra famiglia“, ha raccontato la cantante in un’intervista a Grazia del 2022.

Concerto Elisa - San Siro, Canale 5/ Diretta e ospiti: dove vederlo in streaming

“Mia madre è stata 25 anni con mio padre. Si sono lasciati quando avevo 10 anni“, aveva aggiunto. “Io ho conosciuto meglio i miei fratelli più grandi dopo la morte di mio padre, nel 2015“. In merito al padre, l’artista ha ammesso: “Diciamo che non avevo un rapporto con mio padre. Ho scritto anche tante canzoni su questo. Non ci conoscevamo molto bene“.

Il brano più rappresentativo del suo rapporto con il padre, dedicato a lui e più in generale al tema dell’amore paterno, è sicuramente Stay, pubblicato nel 2007.