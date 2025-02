Sottolineare il contributo di Edoardo Bennato per la cultura musicale italiana è quasi superfluo; sono in pochi forse non conoscere la sua grandezza artistica, la poetica delle sue canzoni e soprattutto i messaggi veicolati con una penna capace di raccontare storie di vita in un modo assolutamente unico. Tra i tanti fan dell’artista, c’è sicuramente chi si interroga anche a proposito delle curiosità che riguardano la vita privata di Edoardo Bennato e dunque a proposito di sua moglie Silvana.

L’arte ha sempre avuto la scena, difficilmente la vita privata di Edoardo Bennato è finita sotto la lente d’ingrandimento della cronaca rosa e dei media. Come racconta Libero, soprattutto dopo il tragico incidente che costò la vita alla sua ex compagna Paola Ferri il cantautore ha evitato qualsiasi tipo di ingerenza rispetto alla sua vita sentimentale. Sappiamo però che la voce de ‘L’isola che non c’è’ è legato da diversi anni a sua moglie Silvana con la quale ha dato alla luce una figlia di nome Gaia.

Edoardo Bennato e sua moglie Silvana: un amore impreziosito dalla figlia Gaia

Intervistato dal Corriere della Sera, è stato proprio Edoardo Bennato a spiegare le ragioni della grande riservatezza sulla sua vita privata e quindi in riferimento a sua moglie Silvana. “Se stiamo ancora insieme e perchè non si sa niente? Abbiamo fatto crescere nostra figlia Gaia nell’armonia, infatti è stupenda… Mia moglie vive per nostra figlia. Suo padre me l’aveva detto: ‘Silvana, da sempre, vuole solo diventare mamma’”.

Non si hanno dunque ulteriori informazioni su Silvana – moglie di Edoardo Bennato – tanto dal punto di vista professionale quanto nel merito del rapporto con il cantautore. Certo è, stando alle parole citate in precedenza, che la figlia Gaia è il baricentro del loro amore. Non a caso, in un’intervista del passato per Tv Sorrisi e Canzoni, spiegava: “Se mia figlia mi assomiglia? Ha preso gli occhi azzurri da mio padre Carlo ed è ‘scandinava’ come mia moglie Silvana, biondissima”.

