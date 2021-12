Silvana Covili, 79enne scomparsa: ha mentito?/ Parrucchiera “nessun appuntamento” ma…

Di Silvana Covili, la donna 79enne scomparsa dalla sua casa di Pavullo (Modena) lo scorso 19 novembre, se ne è occupata ieri anche la trasmissione Pomeriggio 5. La donna aveva annunciato di dover andare dal parrucchiere prima di far perdere le sue tracce, ma in realtà non aveva preso alcun appuntamento. Non solo: pochi giorni prima della sua misteriosa sparizione aveva persino comprato un tubetto per farsi la tinta in casa. Secondo quanto fiutato dai cani molecolari, le tracce dell’anziana si fermerebbero proprio davanti al cancello della sua abitazione. Gli inquirenti hanno realizzato le ricerche in tutta l’area circostante, compresi i boschi limitrofi, entro un raggio di 3 chilometri ma senza alcuna traccia di Silvana.

Fredella vs Brosio sul caso Piazzolla/ “Ma che dici? Cadi su una buccia di banana...”

In collegamento con la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso, don Roberto, parroco di Pavullo e che conosceva molto bene Silvana. L’inviata della trasmissione, prima di passare la parola al sacerdote del posto, ha anche svelato un altro dettaglio preoccupante: i documenti della donna sarebbero in casa, quindi Silvana sarebbe uscita con la sua borsetta nera a tracolla senza portare con sé i documenti personali.

Ex cognata Pino Daniele assolta accusa stalking/ "Processo al contrario, io vittima"

Scomparsa Silvana Covili: parlano don Roberto e la parrucchiera

I vicini di casa di Silvana Covili parlano di una donna senza ombre, così come tutta la sua famiglia. Don Roberto ha confermato di aver ricevuto la visita degli inquirenti più di una volta: “Sì, sono venuti a cercarla proprio perché sapevano che frequentava le nostre chiese. Io la conoscevo”, ha spiegato, precisando però “non molto bene come si dice”. Il prete ha descritto Silvana come una donna molto discreta e riservata e di poche parole, sebbene le loro occasioni di incontro siano state solo nel corso delle varie funzioni religiose.

Roberto Alessi/ "Lite Soleil Sorge-Alex Belli? Lui ha abboccato, lei l'ha asfaltato…"

L’inviata di Pomeriggio 5 si è poi recata anche dalla parrucchiera dalla quale la donna aveva detto di andare, ma ha spiegato che quel giorno non aveva alcun appuntamento. “Non qua da noi”, ha precisato la parrucchiera del paese. L’ultima volta che si era recata da lei l’ultima volta era stato la scorsa estate. Ma perché allora Silvana avrebbe mentito? Nessuno a Pavullo, da un mese, avrebbe idea di che fine abbia fatto la donna. Inoltre, sia il marito di Silvana che il cognato ed i nipoti avrebbero dato tutti la medesima versione agli inquirenti, ovvero che la donna avesse un appuntamento dalla parrucchiera. A questo punto o si tratta di un allontanamento volontario o di un incredibile giallo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA