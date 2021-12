Silvana Covili scomparsa a Pavullo/ La cognata “col marito vivano l’uno per l’altra”

Da circa un mese non si hanno più notizie di Silvana Covili, l’anziana 79enne scomparsa da Pavullo (Modena) nel tardo pomeriggio del 19 novembre scorso. La donna aveva avvertito alla famiglia di avere un appuntamento dal parrucchiere, ma di fatto non si è mai recata nel negozio di fiducia dove era solita andare circa due volte l’anno. Del caso se ne occuperà questa sera la trasmissione Quarto Grado, con l’ultima puntata dell’anno. I cani avrebbero fiutato le tracce di Silvana poco lontane dall’uscio della sua abitazione e nessuna telecamera avrebbe ripreso la donna mentre si allontanava dalla sua casa.

La mossa degli inquirenti sarebbe ora quella di concentrarsi sulla ricerca di qualche testimone, ma nessuno sembra essere a conoscenza dei movimenti della donna nel giorno della sua sparizione. Dalle ultime notizie, inoltre, è trapelato che l’anziana avrebbe lasciato in casa i documenti mentre avrebbe portato con sé la borsetta e questo avrebbe fatto alimentare ulteriormente la possibile tesi dell’allontanamento volontario. Ma a distanza di un mese, dove potrebbe essere oggi Silvana Covili?

Silvana Covili scomparsa a Pavullo da quasi un mese: parla la cognata

Del caso di Silvana Covili si è occupata nei giorni scorsi anche la trasmissione La Vita in Diretta. Il marito della 79enne ha denunciato la sua sparizione la sera stessa del 19 novembre scorso, quando di lei si sono perse le tracce. Da quel momento sono emersi tutti i dubbi dell’uomo: Silvana dal parrucchiere non ci andava quasi mai dal momento che era solita farsi la tinta da sola in casa. Le ricerche in paese e nei boschi limitrofi sono andate avanti invano per settimane. Durante le ricerche colpisce il fatto che i cani non si siano mai allontanati dal cancello di casa sua, come se Silvana non fosse mai uscita di casa.

Il sospetto è che la donna possa essere salita sull’auto di qualcuno: è possibile che avesse un appuntamento di cui però non aveva detto nulla in famiglia? Sarebbe importante il cellulare ma lei ne ha uno unico in condivisione con il marito Gaetano con il quale è sposata da 50 anni. La cognata, ai microfoni della trasmissione di Rai1 ha spiegato: “Noi non abbiamo niente da dire, quello che dovevamo dire l’abbiamo detto. Non abbiamo fatto niente, non siamo dei delinquenti”. Quel giorno l’ha vista e per lei stava bene: “Se avessi notato qualcosa quando mi ha detto che andava via non l’avrei lasciata andare via”, ha aggiunto. Quella sera Silvana le disse che andava dal parrucchiere. “Non hanno figli, col marito vivevano uno per l’altra”, ha aggiunto la cognata che però ha ammesso di non farsi delle ipotesi su quanto accaduto: “Non ho idea. Era una persona tranquilla, brava, andavano d’accordo, era tutto a posto!”.



