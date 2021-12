Silvana Curcio, fidanzata Biagio D’Anelli/ Presto confronto con Miriana Trevisan?

Biagio D’Anelli, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si sta legando a Miriana Trevisan. Tra l’opinionista e l’ex ragazza di Non è la Rai non mancano momenti di coccole, ma a casa, Biagio ha una fidanzata, Silvana Curcio. La donna che è nel cuore dell’opinionista si chiama Silvana Curcio ed è una coetanea di Biagio. Quest’ultimo ha parlato spesso della fidanzata e non ha nascosto il sogno di avere un futuro con lei. Biagio, parlando con Aldo Montano, ha spiegato che la fidanzata vive e lavora in Germania, precisamente a Stoccarda. Vivendo una storia importante, Biagio ha spiegato che la fidanzata più volte ha espresso il desiderio di trasferirsi in Italia per poter costruire un futuro con lui.

Biagio D'Anelli, Soleil si insinua tra lui e Miriana Trevisan/ Liti e dichiarazioni d'amore

“Se avesse vent’anni e studiasse ancora le avrei già detto di sì, ma tornare in Italia, per lei, significherebbe ricominciare tutto dal punto di vista professionale e se lo facessi sarei egoista”, ha detto D’Anelli.

Silviana Curcio, fidanzata Biagio D’Anelli: sorpresa al Grande Fratello Vip 2021?

Nonostante la storia d’amore importante, Biagio D’Anelli, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, trascorre molto tempo insieme a Miriana Trevisan e ha anche ammesso di trattenersi dal baciarla. Silvana, finora, è sempre rimasta in silenzio e non ha commentato il percorso del fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, intimi nella notte/ La scena del dito in bocca...

Molto discreta e riservata, Silvana Curcio farà una sorpresa al fidanzato per fargli una sorpresa e avere un confronto con Miriana Trevisan? Nelle prossime settimane, Biagio D’Anelli potrebbe così avere un segnale dalla fidanzata. Se così dovesse essere, prenderà le distanze dalla Trevisan?

LEGGI ANCHE:

Biagio D'Anelli litiga con Miriana per difendere Soleil/ "Non diciamo cagat*, attratta da Alex come me da te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA